شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الختان يؤثر على أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة ‌ ‌ ‌ ‌ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر منظمة الصحة العالمية بيان مشترك للمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، والمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مؤكدين إن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ويخلف ندوباً جسدية وعاطفية ونفسية عميقة مدى الحياة لدى الفتيات والنساء. وتؤثر هذه الممارسة الضارة على أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة اليوم. وتشير التقديرات إلى أن 27 مليون فتاة أخرى قد يعانين من هذا الانتهاك لحقوقهن وكرامتهن بحلول عام 2030 إذا لم نتخذ إجراءات الآن.

واليوم، في اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، واستجابة لموضوع "تسريع الخطوات: تعزيز التحالفات وبناء الحركات لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية التزامنا بالعمل مع البلدان والمجتمعات لإنهاء هذه الممارسة الضارة - مرة واحدة وإلى الأبد، ولكن هناك أمل، فقد شهدت العديد من البلدان تراجعاً في انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ونحن نشهد تقدماً في بلدان مثل كينيا وأوغندا، حيث تثبت الإجراءات التعاونية والمبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية أنه من خلال تعزيز التحالفات وبناء الحركات، يمكننا تسريع التغيير.

ومنذ إطلاق البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في عام 2008، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تمكن ما يقرب من 7 ملايين فتاة وامرأة من الوصول إلى خدمات الوقاية والحماية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن 48 مليون شخص علناً عن نيتهم التخلي عن هذه الممارسة، وتم الوصول إلى 220 مليون فرد من خلال الرسائل الإعلامية الجماهيرية حول هذه القضية. وفي العامين الماضيين، حشدت ما يقرب من 12000 منظمة شعبية و112000 من العاملين في المجتمع والخطوط الأمامية جهودهم لإحداث التغيير في هذه المرحلة الحرجة.

ولكن هشاشة التقدم المحرز أصبحت واضحة بشكل صارخ. ففي جامبيا، على سبيل المثال، لا تزال المحاولات الرامية إلى إلغاء الحظر المفروض على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث مستمرة، حتى بعد رفض البرلمان لمقترح أولي بهذا الشأن في العام الماضي، ومن شأن مثل هذه الجهود أن تقوض بشكل خطير حقوق وصحة وكرامة الأجيال القادمة من الفتيات والنساء، مما يعرض للخطر العمل الدؤوب على مدى عقود من الزمن لتغيير المواقف وتعبئة المجتمعات.

ومن بين البلدان الـ 31 التي يتم فيها جمع البيانات عن انتشار هذه الممارسة على المستوى الوطني، هناك 7 بلدان فقط تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحلول عام 2030 أو قبل ذلك. ولا بد من تسريع معدل التقدم الحالي بشكل عاجل لتحقيق هذا الهدف.

ويتطلب هذا تعزيز التحالفات بين القادة والمنظمات الشعبية وعبر القطاعات التي تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية - فضلاً عن الدعوة المستدامة والحركات الاجتماعية الموسعة مع الفتيات والناجيات.

إن هذا يتطلب قدراً أعظم من المساءلة على كافة المستويات لضمان احترام الالتزامات بحقوق الإنسان وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات لحماية الفتيات المعرضات للخطر وتوفير الرعاية، بما في ذلك العدالة، للناجيات. كما يتطلب زيادة الاستثمار في توسيع نطاق التدخلات التي أثبتت جدواها. ونحن مدينون للمانحين والشركاء السخيين الذين يدعمون هذا العمل الذي يغير الحياة وندعو الآخرين للانضمام إليهم.

وقالوا ، إننا جميعًا لدينا دور يجب أن نلعبه لضمان حماية كل فتاة وقدرتها على العيش دون التعرض للأذى. فلنعمل على تسريع وتيرة العمل والتصرف على وجه السرعة. لقد حان الوقت لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.