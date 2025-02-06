شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث زيادة تصدير شتلات الفراولة بالتعاون مع جامعة فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقاءاته مع المستثمرين والمصدرين الزراعيين المصريين والأجانب على هامش مشاركته في معرض برلين الدولى للفاكهة والخضروات فروت لوجستيكا 2025 للتباحث حول سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا وكذلك إزالة اي عقبات أمام نفاذها إلى دول العالم والاستفادة من الخبرات العالمية وتجارب الدول الناجحة في هذا الشأن.





وتجول "فاروق" اليوم في بعض أجنحة المعرض ولقاء أصحاب الشركات العالمية كما التقى بأعضاء الجمعيات التعاونية للتصدير بالإضافة إلى عقد لقاء مع مسئولي شركة ايكلاند التابعة لجامعة فلوريدا الأمريكية بحضور اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية والعالم المصري الدكتور فهيم قورة مدير البرنامج الدولي لتربية الفراولة بجامعة فلوريدا الأمريكية وبحث معهم زيادة إنتاج شتلات الفراولة المتميزة من خلال مشاتل الشركة والجامعة في مصر وتصديرها للخارج وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الشركة ووزارة الزراعة في هذا الشأن .

واستمع فاروق من مسئولي الشركة وجامعة فلوريدا حول خططها المستقبلية بمصر في جعلها مركزا عالميا لانتاج ليس فقط الفروالة ولكن محاصيل البيري الاخري شاملا البلوبيري والراسبيزي والبلاك بيري والموالح وكذالك انشاء مركز تميز ومعامل انسجة للانتاج المباشر في مصر لتغطيه السوق المصري والعالمي وجعل مصر مصدر اساسيا لهذه المحاصيل والمنتجة من 8 جامعات ومعاهد بحثية عالمية.

كما التقى وزير الزراعة مع اتحاد المصدرين الاسباني(Cuna de Platero) ووجه لهم الدعوة للعمل في مصر ودعاهم لزيارة القاهرة .







وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد شارك امس في إفتتاح معرض برلين الدولى للفاكهة والخضروات فروت لوجستيكا وتجول في الجناح المصري بالمعرض الذي يشهد اقبالا كبيرا كما حضر وزير الزراعة حفل الاستقبال الذي نظمه الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين، بحضور المشاركين المصريين في المعرض من أعضاء البرلمان المصري وخلال الحفل اشاد وزير الزراعة بالجهود المبذولة من قبل الشركات المصرية المشاركة في معرض فروت لوجستيكا مؤكدا أن مشاركتهم الفاعلة في هذا الحدث الدولي البارز تعكس مدى التطور الذي شهده القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية واعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.



