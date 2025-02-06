شكرا لقرائتكم خبر عن "طوبة" بيخلى الشابه كركوبة.. متى ينتهى أبرد شهر فى السنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر شهر طوبة الشهر الخامس من التقويم القبطى، حيث يشتهر بكونه أبرد شهور السنة فى مصر، ويمتد من 9 يناير إلى 7 فبراير، ويحمل هذا الشهر أهمية كبيرة في التقويم القبطي لارتباطه الوثيق بالمواسم الزراعية والطقس البارد الذي يؤثر على حياة المصريين.

ويعتبر شهر طوبة ذروة فصل الشتاء في مصر، حيث تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وقد تصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق، كما يعتبر فترة مهمة للزراعة، حيث يتم فيه زراعة المحاصيل الشتوية مثل القمح والشعير، وفيه وقتًا مناسبًا لتجهيز الأرض لزراعة المحاصيل الصيفية.

ومن أبرز الأمثال الشعبية المرتبطة بشهر طوبة والتي تعكس طبيعة هذا الشهر وأهميته في حياة المصريين، مثل "طوبة يخلي الصبية كركوبة"، في إشارة إلى البرد القارس الذى يميز أيامه.

وينتهي شهر طوبة في يوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025، ليبدأ بعده شهر أمشير، الذي يعرف بشهر الرياح والعواصف، فهو شهر شهر يحمل في طياته الكثير من الأهمية، حيث يؤثر على الزراعة والحياة اليومية للمصريين. ورغم برودته الشديدة، إلا أنه يعتبر شهرًا مباركًا لما يحمله من خيرات ونعم.