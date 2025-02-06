شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نسب تنفيذ محطة محمد نجيب بالخط الأول للقطار السريع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة القومية للأنفاق فيديو لمحطة محمد نجيب، إحدى محطات الخط الأول للقطار السريع، حيث يعد القطار السريع بمثابة شريان لوجيستي جديد سيربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، حيث سيربط مناطق الإنتاج الصناعية والزراعية بموانئ التصدير في السخنة والإسكندرية.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن القطار السريع يمثل إنجازًا جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية، والتى تثبت ان مصر قادرة على تحقيق مشروعات عملاقة تواكب احدث التطورات العالمية.

وتنفذ مصر الخط الأول للقطار الكهربائى السريع، حيث يتم تنفيذ 3 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2000 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح، وفى النقاط التالية نوضح أهم المعلومات عن الخط الأول للقطار السريع ومحطاته ومساره.

ويعرف الخط الأول باسم "الخط الأخضر" (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح)، يبلغ طوله 675 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، وهم (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ محمد نجيب - القاهرة ــ جنوب الجيزة -" تفريعة للعياط - الفيوم بنى سويف"ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح).