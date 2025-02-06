شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى قنا 2025.. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

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وينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، من خلال الرابط التالي.

كانت قد أوضحت مديرية التربية والتعليم، أن لجان كنترول الشهادة الإعدادية أنهت أعمالها تصحيح المواد الدراسية.