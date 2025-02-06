شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا الجمعة.. اضطراب بالملاحة على هذه المناطق وأجواء شديدة البرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة 7 فبراير 2025، استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 متر .

ومن المتوقع غدا طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

والبحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الأمواج (1.5) : (2.5) متر، والبحر المتوسط : مضطرب ارتفاع الأمواج (3: 4) متر، مع فرص أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 13، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.