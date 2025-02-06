شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عدنان فنجرى وزير العدل اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة إلينا بانوفا والوفد المرافق لها مشيداً بما تم تحقيقه من إنجازات مشتركة، وذلك بفضل التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، مؤكداً أن الدولة المصرية عازمة علي تطوير منظومة العدالة من خلال رؤية متكاملة تستخدم فيها أحدث التقنيات، لمواكبة التطور التكنولوجي، ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب العملي والمستمر.

من جانبها، أبدت السفيرة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة سعادتها باللقاء، مؤكدة تطلعها إلي مزيد من التعاون مع وزارة العدل بما يحقق تطوير منظومة العدالة.



اجتماع وزير العدل مع المنسق المقيم للأمم المتحدة



جانب من الزيارة



وزير العدل برفقة المنسق المقيم للأمم المتحدة