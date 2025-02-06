شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد وإغلاق الملاحة النهرية بأسوان لحين تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أعطى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين برفع درجة الإستعداد القصوى فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل، وبحيرة ناصر، نظراً لتقلب الأحوال الجوية وشدة الرياح وضعف الرؤية.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى بالتنبية على سائقى الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

ومن جانبه، أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان بأنه تم التنبية على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على إختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية ، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

وأشار، إلى أنه تم فى نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخى أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار و المناورات وأعمال التراكى ، مع إتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة وزيادة السرعة وذلك نظراً لإقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية فى النطاق الجغرافى والإدارى لمحافظة أسوان ، وعلى الجميع فى حال أى طوارئ سرعة الإبلاغ لتحقيق إستجابة وتفاعل فورى مع الموقف إن وجد ، وعلى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها ، وتأمين محتويات السطح المشمس.



محافظة أسوان



محافظة أسوان