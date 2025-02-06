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شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على سلحفاة بحرية عمرها 104 أعوام على سواحل الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الإسكندرية جاكلين منيرالخميس، 06 فبراير 2025 02:17 م
أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه تم العثور على سلحفاة بحرية كبيرة الحجم ( ترسه ) بشاطئ 6 أكتوبر دائرة قسم أول العامرية، وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية تبين أن السلحفاة المشار إليها بطول 1 متر تقريبا بوزن حوالي 40 كجم، وقدميها الأماميتين لهما علامتين حديديتين مدون عليهما بيانات ( محمية أو كلون بدولة اليونان عمرها 104 عام - تمي سوليمون - تحمل كود 13159 ) .
وكلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتسليم السلحفاه إلى جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، لاتخاذ كافة الإجراءات المعنية وفق بنود الاتفاقيات الدولية .
وفى هذا الإطار قام جهاز شئون البيئة بالإسكندرية بإرسال السلحفاه إلي مركز حماية السلاحف التابع لوزارة البيئة بمدينة بورسعيد لعلاجها وإنقاذها قبل إطلاقها والبدء فى مخاطبة الدولة صاحبة الكود .
وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة حماية الكائنات المهددة بالانقراض والحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات البحرية وتسليمها للجهات المختصة قطاع المحميات التابع لوزارة البيئة في حال العثور عليها .
جدير بالذكر أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة و فعالة مع المواطنين للإجابة عن أى إستفسار عن أهمية الحياة البرية او الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808
سلحفاة بحرية
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