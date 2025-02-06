شكرا لقرائتكم خبر عن غلق الطريق الزراعى بالإسكندرية للاتجاه القادم لمطار النزهة غدا لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه سوف يتم إغلاق الطريق الزراعى للاتجاه القادم إلى مطار النزهة، وذلك غدا الجمعة الموافق 7 فبراير 2025 بدءًا من الساعة 12.30 منتصف الليل وحتى الساعة 12.30 ظهرًا، وذلك بسبب إصلاح الخط الناقل للمياه إلى غرب الإسكندرية قطر(1000 مم) بالطريق الزراعي أمام نادى الصيد.

وأشارت محافظة الإسكندرية إلى أنه على المتوجه للطريق الزراعى، أن يسلك قناة السويس ثم محور المحمودية حتى مخرج مطار النزهة.

وكانت شركة مياه الإسكندرية أعلنت انقطاع المياه فى المناطق المذكورة بالقبارى والورديان، بسبب أعمال إصلاح خط رئيسى 1000 مم أمام نادى الصيد غرب، ما يؤدى إلى تقليل ضغوط المياه وانقطاعها فى بعض المناطق فى مناطق الورديان والقبارى.



وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن أعمال الإصلاح سوف تؤثر على مناطق غرب الإسكندرية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال 12 ساعة.

وناشدت مياه الإسكندرية المواطنين، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة الاتصال علي رقم 125 من أى خط أرضى أو علي 035815700.