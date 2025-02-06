شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم بالجيزة: خفض الكثافة الطلابية بالفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، الأسبوع المقبل، فوفقًا للمواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى بدأت إجازة نصف العام يوم 25 يناير، ويعود الطلاب للدراسة 8 فبراير 2025.

ومن جانبه، أوضح سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، استعدادات المديرية للفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، استكمال خطة تخفيض الكثافة فى الفصول واستغلال الفراغات المتاحة كفصول.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن مع قرب انطلاق الفصل الدراسي الثاني تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بضرورة تفعيل الإشراف الدوري على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس بالإضافة إلى تغيير التالف.

وأضاف أنه تم التنسيق مع رؤساء الأحياء لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس، فضلًا عن الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بالمدارس ومنع دخول الباعة الجائلين، والتشديد على تفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالعملية التعليمية خلال الفصل الدراسي.

وتابع أن استعدادات المديرية للفصل الدراسي الثاني، شملت، تفقد الفصول التى تم صيانتها ودهانها تمهيدًا لاستقبال الطلبة، والتأكد من سلامة المقاعد وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه، وتطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على سلامة وصحة المعلمين والطلبة، بالإضافة إلى التأكد من رفع الرواكد القديمة من أسطح المباني.

وأشار إلى أنه تم التشديد على التأكد من سلامة الإضاءة داخل الفصول وكفاءة الإنارة، والالتزام بالإذاعة المدرسية أثناء طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطني.