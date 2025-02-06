شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لن تكون هناك حاجة لوجود جنود أمريكيين في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته المثيرة للجدل، حيث قال إن إسرائيل ستسلم قطاع غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء القتال.

وكشف الرئيس الأمريكى، عن أن بلاده ستبدأ ببطء وحذر ببناء أحد أعظم وأروع المجتمعات في غزة، عن طريق العمل مع كل فرق التنمية في العالم لإعادة بناء غزة.

قال ترامب، إنه لن تكون هناك حاجة لوجود جنود أمريكيين في غزة.