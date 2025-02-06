شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تنجح فى نشر سوق اليوم الواحد على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين في نشر سوق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، كافة المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%، كما توفر المنتجات غير الغذائية مثل المنظفات ويأتي ذلك في اطار حرص وزارة التموين على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

على جانب آخر، توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة دكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة جميع المنتجات في منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة على مستوى محافظات الجمهورية بجودة عالية وبأسعار مخفضة في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، حيث نجح الوزير على مدار الأشهر الماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية، الأمر الذي مكن الوزارة في انتشار سوق اليوم الواحد في مختلف المحافظات في ظل الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء السلع ذات جودة وبأسعار مخفضة.