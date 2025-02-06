شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصنع اليخوت والقوارب.. جولة بالنسخة السابعة للمعرض الدولى لليخوت والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بثًا مباشرًا من المعرض الدولى لليخوت والقوارب، الذى تنظمه اليوم وزارة النقل بمركز القاهرة للمعارض فى مدينة نصر، ويضم المعرض عدد من الشركات التى تصنع اليخوت والقوارب البحرية محليا.

ومن المقرر أن يفتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم، فعاليات معرض القاهرة الدولى لليخوت و القوارب المقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينه نصر فى الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2025

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المتخصصة فى مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض ما يزيد عن 40 شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره كما أن المعرض يعتبر فرصة حقيقية لمن يرغب فى إقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خاصة وان مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية من رسو اليخوت الفاخرة، إلى استكشاف الشعاب المرجانية المتنوعة فى البحر الأحمر، وصولًا إلى الفعاليات البحرية المميزة حيث توفر مصر تجربة فريدة توازن بين الفخامة والطبيعة الساحرة.

هذا و سيتم إقامة جلسة نقاشية بعنوان " مصر مقصد عالمى لـ سياحة اليخوت" لإلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع السياحى فى تعزيز الاقتصاد المصرى و التحديات التى يواجهها، وأهم الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دور هذه السياحة فى زيادة الاستثمارات والمساهمة فى تنمية السياحة بشكل عام.

و كذلك سيقوم وفد من رئيس نادى يخت دولة موناكو زيارة المعرض و بحث سبل التعاون بين الجانب المصرى لتعظيم سياحة اليخوت و ايجاد سبل للاستثمار بالموانى بالمصرية.

المعرض الدولى لليخوت والقوارب



فعاليات معرض القاهرة الدولى لليخوت والقوارب



معرض القاهرة الدولى لليخوت والقوارب



ودعت الوزارة الجميع لحضور المعرض و التسجيل من خلال اللينك الاتي..هنـــأ

