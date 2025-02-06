شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، والتى بدأت أمس، وفى النقاط التالية ضوابط التقدم بالتظلمات على النتيجة.

يتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ، لمدة 15 يوما.

رسوم التظلم :-

- رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالي.

الأوراق المطلوبة لعمل التظلم :-

- صورة الرقم القومي

- صورة رقم الجلوس

- إيصال رسم قيمة التظلم

- سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع .

يوم الاطلاع : -

- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.

- ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.