شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية توضح سبب اختلاف موعد عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

يُعد عيد القيامة المجيد أهم الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التى يحتفل بها المسيحيون، ويثار تساؤلات حول أسباب تباين تحديد موعد عيد القيامة، الذي يجعل العيد يتغير من عام لآخر.

ومع اقتراب عيد القيامة، أوضح المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية سبب اختلاف تحديد موعد العيد، حسب نتائج مجمع نيقية المسكوني الأول 325، مؤكدًا أن الاختلاف يرجع إلى قرار المجمع أن عيد القيامة يحتفل به فى الأحد التالى لعيد الفصح اليهودى، (الاعتماد على "الحساب الأبقطي"، وهو يعنى أحد الحسابات الفلكية الذى اعتمدته كنيسة الإسكندرية).

جدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 إبريل 2025. ويسبق عيد القيامة المجيد، الصوم الكبير ويعتبر أطول فترة صوم فى الكنيسة، ويستمر لمدة 55 يوم، كما يبدأ الإثنين الموافق 24 فبراير، فالصوم هو أحد الركائز الأساسية فى الإيمان المسيحي.



