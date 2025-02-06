شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر 19917 سهما فى بنك التنمية الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية لعدد 19917 سهمًا في بنك التنمية الأفريقي بقيمة 17,04 مليون دولار.

كما نشرت قرار الرئيس السيسى رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الموقع بتاريخ 17 مارس 2024.