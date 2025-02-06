شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى قنا 2025.. بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية بقنا بعد الرصد والتصحيح للمواد الدراسية.

وينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا بالاسم ورقم الجلوس، بعد قليل، عقب اعتمادها من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

كانت قد أوضحت مديرية التربية والتعليم، أن لجان كنترول الشهادة الإعدادية أنهت أعمالها لتصحيح المواد الدراسية.

وحددت المديرية طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا، ويمكن الحصول عليها عن طريق التوجه إلى المدرسة، أو عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم.