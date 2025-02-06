شكرا لقرائتكم خبر عن أمشير ياخد العجوزة ويطير.. موعد بداية شهر الرياح فى التقويم القبطى والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر شهر أمشير الشهر السادس من التقويم القبطي، ويأتي بعد شهر طوبة، حيث يبدأ أمشير في 8 فبراير وينتهي في 9 مارس من كل عام.

يتميز هذا الشهر بتقلباته الجوية الشديدة، حيث تكثر فيه الرياح والعواصف الترابية، مما جعله شهرًا مرتبطًا بالعديد من الأمثال الشعبية التي تعكس طبيعة هذا الشهر وتأثيره على حياة المصريين القدماء.

يعتمد شهر أمشير على دورة الشمس، كما أنه الأدق نوعاً ما من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام، ولهذا يعتمد عليه المزارع المصري في مواسم الزراعة والمحاصيل الذى يقوم بزراعتها.

ومن أبرز الأمثال المرتبطة بشهر أمشير والتى يحفظها الأجداد وينقلونها للأحفاد اليوم:

1- أمشير يفصص الجسم نسير نسير "شدة العواصف".

2- أمشير أبو الزعابيب الكتير ياخد العجوزة ويطير.

3- الإسم لأمشير والفعل لطوبة "بسبب البرد ".

4- أمشير يقول للزرع سير سير بلا تعسير.

5- أمشير يخلى الزرع يسير والصغير يحصل الكبير "نمو القمح والبرسيم والفول ".

6- أمشير أبو الزعابير الكتير أبو الطبل الكبير.

7- أمشير أبو الزعابير الكتير ، ياخد الهدمة ويطير.

8- أمشير يخللي العجوزة تقيد الحصير "يعني تربطه عشان ما يطيرش".

9- إذا هل أمشير إعجن من البير.

10- أمشير يقول لبرمهات عشرة منى خد ، وعشرة منك هات "يعنى شوية برد على شوية دفا".

ويحمل شهر أمشير في طياته الكثير من التحديات والصعوبات، إلا أنه في الوقت نفسه يحمل معه الأمل في قدوم الربيع. وقد ترك هذا الشهر بصمته الواضحة في الثقافة الشعبية المصرية، حيث نجد العديد من الأمثال والحكايات التي تتناول طبيعته وتقلباته الجوية.