شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج جسم غريب من قصبة هوائية لطفلة 3 سنوات بمستشفى بنها الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

تمكن فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة 3 أشخاص، بإجراء عمليات جراحية طارئة وكبري، من بينها جراحة قلب مفتوح لفتاة تبلغ من العمر 15 عام، وأخرى استئصال ورم وإفراغ خراج بصدر مريض، والثالثة استخراج جسم غريب من صدر طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أن الحالة الأولى كانت جراحة قلب مفتوح لغلق وصلة ما بين الأذينين بالقلب، عن طريق الشق الصدري المحدود، دون الحاجة للشق التقليدى لعظمة القص لمريضة فى ريعان الشباب تبلغ من العمر 15 عاما، وتم فصل المريضة من جهاز التنفس الصناعى، ونقلها لعناية جراحة القلب والصدر لاستكمال العلاج.

بدوره، كشف الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، أن الحالة الثانية هي عملية جراحة صدر لمريض يعاني ورم بالرئة اليسرى، مع وجود ارتشاح بالغشاء البلوري الأيسر، بالإضافة لوجود خراج كبير بجدار القفص الصدرى ومتصل بالورم، وتم إجراء عملية جراحية عن طريق شق صدرى محدود لتفريغ الخراج، وأخذ عينة من الورم وتركيب درنقة صدرية لتفريغ الارتشاح البللورى، وتم نقل المريض للقسم الداخلى لاستكمال العلاج.

أما الحالة الثالثة، فكانت منظار شعبى عاجل لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، حيث كانت تعانى من صعوبة بالتنفس والتهاب رئوي نتيجة وجود جسم غريب بالقصبة الهوائية، وتم استخراج الجسم الغريب وتم خروج المريضة تحسن.

وتابع رئيس القسم، أن هذا تم بالإضافة لحالات الوصلة الشريانية الوريدية لمرضى الغسيل الكلوى، كما تقدم بالشكر التقدير لفريق التخدير الرائع، وفريق تمريض عناية قسم جراحة القلب والصدر.