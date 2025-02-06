شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يلتقى رئيس شعبة المصورين الصحفيين لرسم خارطة الطريق للتدريب التحويلى والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مجدى إبراهيم رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، لبحث سبل التعاون بينهما، وذلك بحضور وتنسيق الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى.

بحث الطرفان أوجه التعاون وما يمكن أن تقدمه نقابة الإعلاميين لشعبة المصورين الصحفيين تحديدا فى مشروعات كبيرة، أولها التدريب التحويلى للمصوريين الصحفيين الفوتوغرافيين لتدريبهم على أحدث تقنيات تصوير الفيديو لإعادة تأهيلهم لسوق العمل فى المجالين "الصحفى والإعلامى"، ثانيها بحث الأطر القانونية للحصول على التصريحات القانونية للتصوير الخارجى، ثالثها مخاطبة الجهات المعنية بخدمات الإنترنت لإعطاء عروض ومنح إضافية لتسهيل مهمة عمل الإعلاميين والمصورين الصحفيين ومصورى الفيديو.

وأكد الطرفان أن التعاون لابد أن يقوم قائم على الأرض بين كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يسهم فى تقديم رسالة مهنية تساعد فى رفع درجات الوعى لدى المواطنين وتنويره وتثقيف، ولتميكن الجميع من تقديم ونقل رسالة صادقة متكاملة، فالكلمة تؤكدها الصورة، وذلك على حد قول الطرفين.