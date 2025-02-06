شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تقدم نصائح مهمة للتعامل مع مستخدمى الكراسى المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لأفضل طريقة للتعامل مع أصحاب الكراسي المتحركة والتى شملت:​-

-عند مقابلة شخص بيستخدم كرسي متحرك، يجب السلام عليه بشكل طبيعي وهو ما يرفع الحواجز النفسية فى حالة وجود طرف صناعى

- اطلب الإذن قبل لمس الشخص أو كرسيه.​

-تحدث مع الشخص الذى بيستخدم الكرسي المتحرك مباشرة، ولو كان بصحبة أخرين.

-قدم المساعدة للشخص مستخدم الكرسي المتحرك لكن ولا تفترض أنه محتاجها على طول.

-افهم صعوبة تحريك كرسي متحرك لما ترافق شخص بيستخدمه. دور عن المنحدرات المسهلة للحركة، وعادةً هتلاقيها جنب الأبواب أو الحمامات والسلالم والمصاعد. ​