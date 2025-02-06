شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن رسائل هامة للوقاية من السرطان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 06 فبراير 2025 12:13 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من السرطان والتى تتضمن :-
-الإقلاع عن التدخين بكافة صوره وتجنب تناول المشروبات الكحولية.
-الحفاظ على وزن صحي وتناول نظام غذائي صحي.
-ممارسة الرياضة بشكل منتظم.
-الحصول على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد الوبائي (ب) لو الشخص بينتمي لمجموعة يوصى بالتطعيم لها.
-تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية (اللي بتنتج عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة واستخدام وسائل تسمير البشرة)
-ضمان الاستخدام الآمن والمناسب للإشعاع في الرعاية الصحية (لأغراض التشخيص والعلاج).
-التقليل إلى أدنى حد ممكن من التعرض المهني للإشعاعات المؤينة والالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
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