شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن رسائل هامة للوقاية من السرطان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الخميس، 06 فبراير 2025 12:13 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من السرطان والتى تتضمن :- -الإقلاع عن التدخين بكافة صوره وتجنب تناول المشروبات الكحولية.​ -الحفاظ على وزن صحي وتناول نظام غذائي صحي.​ -ممارسة الرياضة بشكل منتظم.​ -الحصول على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد الوبائي (ب) لو الشخص بينتمي لمجموعة يوصى بالتطعيم لها.​ -تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية (اللي بتنتج عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة واستخدام وسائل تسمير البشرة)​ -ضمان الاستخدام الآمن والمناسب للإشعاع في الرعاية الصحية (لأغراض التشخيص والعلاج).​ -التقليل إلى أدنى حد ممكن من التعرض المهني للإشعاعات المؤينة والالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.​



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