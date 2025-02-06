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قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق التمويلى لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة

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قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق التمويلى لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة، الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 22 أكتوبر سنة 2024.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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