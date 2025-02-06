شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق التمويلى لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة، الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 22 أكتوبر سنة 2024.