شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حكماء المسلمين يُعرب عن رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين ويطالب بحل عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، موقفه الراسخ الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدًا رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، أو المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مطالبًا بضرورة وضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.

ودعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على إحياء مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 70 عامًا، ووقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وطالب مجلس حكماء المسلمين بضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانيَّة بشكل عاجل وآمن ومستدام للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة، الذين عانوا من ويلات العدوان على مدار أكثر من 15 شهرًا، والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.