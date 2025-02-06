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81% من القراء يطالبون بالتوسع فى معارض "أهلا رمضان" بالقاهرة والمحافظات

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  • 81% من القراء يطالبون بالتوسع فى معارض "أهلا رمضان" بالقاهرة والمحافظات 1/2
  • 81% من القراء يطالبون بالتوسع فى معارض "أهلا رمضان" بالقاهرة والمحافظات 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في فروع معارض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في فروع معارض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات.

وأيد 81% من القراء مطالب التوسع في فروع معارض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات، بينما عارض 9% من القراء مطالب التوسع في فروع معارض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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