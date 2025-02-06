شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بالتوسع فى معارض "أهلا رمضان" بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في فروع معارض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في فروع معارض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات.

وأيد 81% من القراء مطالب التوسع في فروع معارض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات، بينما عارض 9% من القراء مطالب التوسع في فروع معارض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات.