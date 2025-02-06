شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء يبحث تدشين خط بحرى بين مينائى سفاجا وجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير أحمد علي بري سفير جيبوتي بالقاهرة وفى بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص مصر علي تعزيزها , معرباً عن دعم مصر لكل ما يصب في صالح البلدين وذلك في إطار توجيهات قيادتي البلدين للعمل على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين .

كما أكد نائب رئيس الوزراء علي عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مصر وجيبوتي، والرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، مشيدا بما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور كبير خلال السنوات الماضية، لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي. كما اكد على حرص مصر على دعم جهود التنمية في جيبوتي من خلال تعزيز التعاون في مختلف المشروعات ، وتوفير الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مختلف قطاعات النقل ، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات النقل المختلفة وخصوصاً النقل البحري واللوجستيات والطرق والكباري.



من جانبه، أشاد أحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة بتجربة مصر الناجحة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في كافة مجالات النقل البري والسككي والبحري خلال السنوات القليلة الماضية والتي تعكس التطور الهائل في مجال البنية التحتية والنقل بمصر مشيداً بربط الموانئ البحرية والجافة في مصر بشبكة السكك الحديدية.



وخلال اللقاء استعرض الفريق مهندس كامل الوزير أوجه التعاون القائم والمقترح بين البلدين في مجالات النقل المختلفة ، وأشار الوزير إلي أهمية التعاون مع دولة جيبوتى كونها أحد الدول محور الإهتمام لإنشاء منطقة لوجيستية وكذلك كونها دولة على المسار البحري لدول شرق افريقيا للعمل على تنمية ومضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا 2025.



حيث استعرض الوزير الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري مثل تدبير سفن لخدمه الصادرات المصرية لأفريقيا وإنشاء خط بحري بين مينائي سفاجا وجيبوتى يعزز توفير خدمات لنقل البضائع لمشروع المنطقة اللوجيستية المزمع إنشاءها والمساهمة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القرن الأفريقيى حيث أنه يوجد مشروع مذكرة تفاهم بين مينائي سفاجا وجيبوتى مما من شأنه خدمه المقترح وتعزيز التعاون المينائي والبحري.



وأبدى الفريق كامل الوزير إستعداد الوزارة للتعاون مع وزارة النقل الجيبوتية في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في هذا المجال، وتنظيم زيارة الى مصر لمسئولي وزارة النقل الجيبوتية للتعرف على التجربة المصرية، وكذلك الاستعداد لتبادل هذه الخبرات في هذا المجال الهام بما يعزز علاقات التعاون بين البلدين.



وفي نهاية اللقاء أعرب السفير أحمد علي بري عن سعادته بلقاء معالي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل , كما أكد على دعمه بصفته سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة والمندوب الدائم لجيبوتي بجامعة الدول العربية لكل مشروعات التعاون المشترك بين البلدين , متطلعاً إلي مزيد من الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين في الفترة المقبلة .

