شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: انطلاق فعاليات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بـ3 وزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات دورات تدريب السلامة والصحة المهنية للعاملين في 3 وزارات هي "المجالس النيابية و البيئة و قطاع الأعمال "، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بدايه جديده لبناء الإنسان، ونشر مفاهيم واحتياطات السلامة والصحة المهنية للعمل علي تأمين بيئة العمل.

انطلقت فعاليات اليوم الأول من التدريب أمس الأول الثلاثاء، للعاملين بالوزرات - تحت شعار:" اعرف واحمي نفسك وبلدك" برعاية محمد جبران وزير العمل ..صرح بذلك خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية ، وإدارة الكيميائي محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية ، وبحضور باحثي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة الكيمائي سعيد محمد ، والكيمائي محمد مدكور ، والدكتورة مني الدرديري، و الكيمائي محمد الباجوري من العاملين بالإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة.

وقال خالد عبدالله إن هذه الدورات تأتي في إطار التعاون مع الوزارات للحد من الاصابات والحوادث المحتمل حدوثها للعاملين في الإدارات المختلفة بالوزارات والهيئات الحكومية.

..وبدأت فاعيات اليوم الأول بمحاضرة عن " السلامة بين الواقع والمأمول "أظهر فيها الكيميائي سعيد محمد أهمية السلامة والصحة المهنية للفرد والمجتمع وكيفية تحديد مخاطر بيئة العمل قبل حدوثها وتحديد أساليب الحماية منها للحد من الاصابات والحوادث " .. ثم أكملت د . مني الدرديري في بداية المحاضرة الثانية مواصفات العاملين بالسلامة والصحة المهنية بالمنشأت ومهام عملهم..وانطلقت فعاليات اليوم الثاني أمس الأربعاء، من التدريب ، واستهل فيها الكيميائي محمد مدكور بمحاضرة" عن كيفية مكافحة الحرائق وانواع الحرائق المختلفة واستخدام الطفايات" " ..ثم أكمل الكيميائي محمد الباجوري في بداية المحاضرة الثانية خطة الطوارئ والأخلاء للعاملين وكيفية عمل سيناريوهات إخلاء وهمية لتدريب العاملين ..يأتي كل ذلك في إطار الدعم الفني لعدد من الوزارات المختلفة الذي تبذله وزارة العمل متمثلة في الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.



فعاليات اليوم الأول من التدريب