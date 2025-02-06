شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بين مصر وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024 .

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 نوفمبر سنة 2024 .