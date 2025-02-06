شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يستضيف اليوم المفتى ضمن فعاليات مبادرة " معا لمواجهة الإلحاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اللقاء الرابع من فعاليات مبادرة: (معًا لمواجهة الإلحاد)، ويستضيف فيه مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد، حيث يعقد اللقاء بعنوان: «وجود الله .. بين الفطرة والدليل».

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر المستمرة للتصدي لشبهات الإلحاد والرد عليها بأسلوب علمي ومنهجي يهدف إلى تحصين المجتمع والحفاظ على عقول الشباب من هذه الأفكار المضللة، حيث تأتي هذه اللقاءات بالتوازي مع برامج متنوعة لتأهيل الوعاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفكر المنحرف ويما يدعم التواصل الفعَّال مع الجمهور. ويُعقد اللقاء افتراضيًا عبر منصة تيليجرام في تمام الساعة التاسعة مساء.