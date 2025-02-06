شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الرأى العام بإعلام القاهرة: 49.6% من المواطنين يرفضون البكالوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سعي مركز بحوث الرأي العام في كلية الإعلام- جامعة القاهرة لاستطلاع آراء الجمهور المصري حول مختلف القضايا والأحداث في مصر، أجرى المركز استطلاعًا يستهدف التعرف على اتجاهات الجمهور المصري نحو مقترح نظام البكالوريا، وقد أشرف على إعداد الاستطلاع الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميد كلية الإعلام، وشارك في إعداده وتنفيذه الدكتورة سحر مصطفى الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والمدير الأكاديمي للمركز، والدكتورة أمل السيد الأستاذ بقسم الصحافة، والدكتور محمد فؤاد الأستاذ المساعد بكلية الإعلام - جامعة الأزهر.

وتم تطبيق الاستطلاع على عينة بلغ قوامها 1200 مبحوثا، ومثلت العينة مختلف الشرائح والطبقات داخل المجتمع المصري من حيث (النوع، المراحل العمرية، المستويات التعليمية، الحالات الاجتماعية، فئات العمل، المناطق السكنية، المستويات الاقتصادية الاجتماعية، محل الإقامة، المحافظات المصرية.. وغيرها).

وقد أظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 22 يناير حتي 4 فبراير 2025، عددًا من النتائج أهمها: تباين آراء الجمهور المصري حول مقترح نظام البكالوريا، حيث رفض المقترح 49.6% من أفراد عينة الاستطلاع (23.8% معارض جدا، 25.9% معارض). بينما وافق علي المقترح 44.6% (22.3% موافق جدا، 22.3% موافق).

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر مصطفى مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام، أنه سيتم إعلان نتائج الاستطلاع كاملة في غضون الأيام القليلة القادمة.