شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن مشاركة 972 منشأة تجارية فى الأوكازيون الشتوى 2025 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العمل بـ الأوكازيون الشتوي وشارك ما يقرب من 972 محلا تجاريا فى عروض التخفيضات من بدء العمل بالاوكازيون حتى الآن ، كما حرصت الوزارة على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة التخفيضات، والتأكد من جدية العروض والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المطروحة في الأسواق بما يضمن حق المستهلك كذلك متابعة عروض التخفيضات والتصدي لأي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

جدير بالذكر أن من يرغب من أصحاب المحلات التجارية في المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2025 يحصل على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، مع ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.