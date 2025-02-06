شكرا لقرائتكم خبر عن ‫توصيات هامة من الزراعة لمزارعى المحاصيل البستانية خلال انخفاض الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة التوصيات الفنية اللازمة خلال الفترة الحالية للتعامل مع مشكلة انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة لأشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بالتأكيد علي أهمية إصدار التوصيات الفنية للمزارعين للتعامل مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وكانت التوصيات كالتالى: -

في الأنواع التي بدأت في النشاط ( تزهير- عقد ) مثل:-

1- الخوخ : صنف الفلوريدا برنس وصنف الأليرى سولينج.

2- البرقوق : SUPLUM -41 وصنف الافريكان روز.

3- المشمش.

ولتلافى الآثار الضارة لانخفاض درجات الحرارة على العقد الحديث يتم الاتي: -

1-الري قبل حدوث الموجة على أن يتم الري بمعدلات تتناسب وظروف التربة وماء الري

2-رش الأشجار بمضادات الإجهاد مثل سلكات البوتاسيوم والمغنسيوم بمعدل 2.5 لتر /600لتر ماء أو حمض السلسلك بمعدل 250جم/600لتر ماء أو عالي الفسفور 3ك/600 لتر ماء وكذلك الشيتوزان لرفع المقاومة المستحثة للأشجار .

3-رش الأشجار بأحد المركبات العضوية مثل حامض السترك أو كربونات الكالسيوم العضوي بمعدل 1جم /لتر

4-التسميد بنترات الكالسيوم بمعدل نصف كجم للشجرة فى الاراضى القديمة التى تروى بالغمر وبمعدل 2.5 كجم / الفدان فى الاراضى التي تروى بالتنقيط مع الاهتمام برش الكالسيوم والبورون والزنك والمغنسيوم بعد نهاية الموجة

5- التسميد سماد متوازن 19-19-19 بمعدل 2.5 كجم / الفدان مع عالي الفسفور بمعدل نصف كيلو على الفدان بعد نهاية الموجة .

