شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات السبت المقبل ومدته 16 أسبوعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والمعاهد العليأ، يوم السبت المقبل 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

ومن الجدير بالذكر أن الجامعات من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسى الجارى، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المبانى والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبى المجتمع الأكاديمى، وذلك فى إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.

وكان أعلن الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى2024-2025 طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وفى إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التى تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

1- انتهاء جامعة القاهرة من جميع أعمال الصيانة للمبانى والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية.

2- اتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية.

3- إعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية.

4- تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسى الثانى، ومشاركة الطلاب فى المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة.

5- تواجد أعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول للدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة فى الجامعة.

6- ضرورة انتهاء الكليات من إعلان الجداول الدراسية وتسجيل المقررات للطلاب، وتوزيعهم، وفق القواعد التى حددها مجلس الجامعة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول لبداية الفصل الدراسى الثانى، السبت المقبل.