أخبار مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-2-2025 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-2-2025 بمحافظات الجمهورية

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الخميس، 06 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 6-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:14  ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 13: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:36 م
موعد صلاة العشاء  6:54 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:14 م
موعد صلاة العصر 3:16 م
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:58 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد  صلاة العصر 3:08 م
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:50  م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:01 ص
وقت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة  العصر 3:04 م
وقت صلاة المغرب 5:27 م
وقت صلاة العشاء 6:44 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05  ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 13: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:52 م

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements