شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 06 فبراير 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 6-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 13: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:36 م
موعد صلاة العشاء 6:54 م
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:14 م
موعد صلاة العصر 3:16 م
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:58 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:08 م
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:50 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
وقت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:04 م
وقت صلاة المغرب 5:27 م
وقت صلاة العشاء 6:44 م
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 13: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:52 م
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