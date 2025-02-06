شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الخميس، 06 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 6-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 13: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:36 م

موعد صلاة العشاء 6:54 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:14 م

موعد صلاة العصر 3:16 م

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:58 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:08 م

موعد صلاة المغرب 5:31 م

موعد صلاة العشاء 6:50 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:20 صموعد صلاة الظهر 12:14 مموعد صلاة العصر 3:16 مموعد صلاة المغرب 5:38 مموعد صلاة العشاء 6:58 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:10 صموعد صلاة الظهر 12:05 مموعد صلاة العصر 3:08 مموعد صلاة المغرب 5:31 مموعد صلاة العشاء 6:50 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:01 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:04 م

وقت صلاة المغرب 5:27 م

وقت صلاة العشاء 6:44 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 13: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:52 م

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