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السكة الحديد تكرم عاطف صبحى مدير إدارة التدريب لبلوغه سن المعاش

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  • السكة الحديد تكرم عاطف صبحى مدير إدارة التدريب لبلوغه سن المعاش 1/4
  • السكة الحديد تكرم عاطف صبحى مدير إدارة التدريب لبلوغه سن المعاش 2/4
  • السكة الحديد تكرم عاطف صبحى مدير إدارة التدريب لبلوغه سن المعاش 3/4
  • السكة الحديد تكرم عاطف صبحى مدير إدارة التدريب لبلوغه سن المعاش 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 05 فبراير 2025 11:49 م

نظمت رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر حفلا لتكريم عاطف صبحي مدير إدارة التدريب بالهيئة لبلوغه سن المعاش، ذلك بحضور المهندس محمد عامر رئيس الهيئة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية، وهشام عبدالواحد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية ، و المهندس ايهاب مراد رئيس الإدارة المركزية لادارة وتنمية المواهب، والسيد عطية سلمي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ، وعبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو، وعدد كبير من موظفى الهيئة.

وشهد الحفل إلقاء كلمات من الحضور أثني الجميع على "عاطف صبحي" مؤكدين تقديسه للعمل وما بذله من جهد والخدمات التى قدمها طوال مدة خدمته بالهيئة وحبه لزملاءه وحب رؤساؤه متمنيين له حياة سعيدة بين الأهل والأحباب .
 

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

 

العاملون مشاركون بالحفل
العاملون مشاركون بالحفل

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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