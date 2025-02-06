شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: ممتنون لمصر والأردن لرفضهما تجهير أهالي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، امتنانه لمصر والأردن، لرفضهما القاطع تهجير أهالي قطاع غزة، مؤكدا أن غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين وأهله لن يغادروه، وفق خبر عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

كما طالب بإقرار السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة إنهاء المأساة التي يعانيها سكان قطاع غزة.