شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، قوله إن قطاع غزة، جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، أذاعت خبرا عاجلا، نقلته عن وسائل إعلام فلسطينية، قولها إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز، في مخيم الفوار شرق مدينة دورا بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أعلنت استشهاد طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.