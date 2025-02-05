شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، عن الاتحاد الأوروبي، قوله إن مدينة غزة، جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأضاف: "ملتزمون بقوة بحل الدولتين للقضية الفلسطينية".

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، أذاعت خبرا عاجلا، نقلته عن وسائل إعلام فلسطينية، قولها إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز، في مخيم الفوار شرق مدينة دورا بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أعلنت استشهاد طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.