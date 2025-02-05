شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تفرض حظر التجوال فى بلدة طمون بالضفة الغربية لـ48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير إخبارية نقلا عن مصادر أن قوات الاحتلال أعلنت فرض حظر تجول شامل في بلدة طمون بالضفة الغربية لمدة 48 ساعة.

وفي سياق متصل أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن وسائل إعلام فلسطينية، قولها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر مسجدا في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أعلنت استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.