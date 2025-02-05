شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى مجموعة من شباب إيبارشية شمالى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مجموعة من شباب إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، برفقة الأنبا مارك والراهب القس يشوع الأنبا بيشوي والقس أبرآم شنودة من كهنة الإيبارشية، الذين جاءوا إلى مصر لتقديم بعض الخدمات وزيارة مسار العائلة المقدسة.

تأتي زيارة مجموعة شباب شمالي فرنسا لمصر لتقديم بعض الخدمات، في إطار أنشطة مكتب "HIGH" المختص بالتنسيق بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر. وألقى قداسة البابا عليهم كلمة مناسبة واستمع إلى أسئلتهم وأجاب عنها.

وصدر قرار المجمع المقدس في جلسته الأخيرة في شهر مارس من العام الماضي، بتأسيس مكتب يتولى تنسيق وتنظيم الخدمات المقدمة من قبل إيبارشيات الكنيسة القبطية بالخارج لإخوتهم بمصر، وحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لشعاره (Hands in God’s Hand).



جانب من اللقاء



جانب من لقاء البابا