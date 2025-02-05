شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز السيطرة على الأمراض الأفريقي: مصر عاصمة تصنيع الأدوية واللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جين كاسيا الرئيس التنفيذى لمركز السيطرة على الأمراض الأفريقى"CDC"، خلال ختام المنتدى الثانى للقاحات والمستحضرات الطبية فى افريقيا، إن مصر أول دولة تصل الى مستوى النضج الثالث لمنظمة الصحة العالمية فى الأدوية واللقاحات، واتفقنا على شراء 30% من الأدوية واللقاحات المصنعة محليا فى القارة الأفريقية.

وأضاف، إنه تم اختيار 5 دول كمركزا للتميز، وهم: مصر والمغرب والسنغال وجنوب أفريقيا وروندا، وكنا بحاجة أن يكون لدينا دولة معينة تتبنى دورا فى تصنيع الأدوية المحلية، ومصر أصبحت عاصمة تصنيع الأدوية واللقاحات، وهى التى أسست مؤتمر أفرقيا اكسكون، وندعوكم جميعا ان تنصموا الى هذا المؤتمر.



من جانبه قال الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ان تعاوننا مع جافى ومركز السيطرة على الأمراض ساعدنا فى تطوير الأفكار وعلينا أن نصنع الأدوية والمستحضرات واللقاحات فى القارة الإفريقية ونؤكد على هذا الإلتزام.



