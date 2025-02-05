شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مؤسسة جافى: أشكر الرئيس السيسى على إنشاء هيئة الشراء الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سانيا نيشتار الرئيس التنفيذى لـ تحالف جافى العالمى للقاحات والتحصين Gavi، خلال ختام المنتدى الثانى للقاحات والمستحضرات الطبية فى أفريقيا، إن هذا المنتدى مهم جدا، خاصة أن جلساته تضمنت العديد من المناقشات، وقبل أن نتحدث عن أهم الأمور أود أن أقدم خالص تقديرى لمصر التى قدمت الكثير، فقد ذهبت إلى عدة مؤسسات ووجدت أنه يوجد تمكين للمرأة فى مصر، حيث يوجد عدد كبير من النساء فى مراكز الرعاية الصحية فى مصر، وهذا دليل على تمكين المرأة فى مصر، وأيضا تحتل مكانة كبيرة فى الصيدليات، وهناك أمثلة كثيرة للنجاح.

وأضافت: "أشيد بما تقوم به مصر من إنجازات، حيث أن لديها 5000 منشأة طبية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وعلى مسامع العالم فى القارة الأفريقية نعانى من المشكلات التى تواجه القارة الافريقية ، وهناك ممارسات ضارة ولكن فى مصر يوجد هيئة الشراء الموحد التى جمعت بين الكفاءة والجودة، وأشكر الرئيس السيسى على إنشاء هيئة الشراء الموحد، وأنكم تستضيفون ملايين من اللاجئين ولديهم وصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، وأود أن أشكركم على هذا العمل الانسانى الذى لم يحدث على مستوى العالم".