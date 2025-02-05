شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف: المنطقة تمر بأوضاع خطيرة ويجب علينا الاصطفاف خلف الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصت منذ أن تولت المسئولية على الاهتمام بالشباب بشكل جاد وفعّال، وأدى ذلك إلى تولي العديد منهم المناصب القيادية، إيمانا من القيادة السياسية بأن الشباب هم ركيزة الوطن والضمان الحقيقي للعبور بالوطن إلى بر الأمان، وسط التحديات الداخلية والخارجية، جنبا إلى جنب مع اهتمام القيادة السياسية بكل فئات المجتمع خاصة المرأة والأشخاص من ذوي الهمم.

وأضاف السيد محمود الشريف خلال كلمته في ندوة "دور الشباب في حفظ الأمن القومي"، التي عقدت مساء الأربعاء بمقر النقابة، أن جمهورية مصر العربية لها تجربة رائدة في تمكين الشباب نالت إعجاب دول العالم، وانطلاقا من رؤية الدولة المصرية للاهتمام بالشباب وتمكينهم، وأطلقنا في سبتمبر 2024 مجلس شباب نقابة السادة الأشراف في احتفالات النقابة بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مجلس شباب نقابة الأشراف، إيمانا منا بدور الشباب في التطوير والتنمية الشاملة وحفظ أمن واستقرار البلاد.

وجاءت نص الكلمة على النحو التالى:

السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في رحاب نقابة السادة الأشراف، مقر آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل عام وحضراتكم جميعا بكل خير بمناسبة حلول شهر شعبان، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاد الله تعالى علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتنمية والرخاء وبالسلام على العالم أجمع.

السيدات والسادة:

لقد حرصت القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولت المسئولية على الاهتمام بالشباب بشكل جاد وفعّال، وأدى ذلك إلى تولي العديد منهم المناصب القيادية، إيمانا من القيادة السياسية بأن الشباب هم ركيزة الوطن والضمان الحقيقي للعبور بالوطن إلى بر الأمان، وسط التحديات الداخلية والخارجية، جنبا إلى جنب مع اهتمام القيادة السياسية بكل فئات المجتمع خاصة المرأة والأشخاص من ذوي الهمم.

ولقد كان الرئيس السيسي دائما ما يصدر توجيهاته إلى الحكومة وكل مؤسسات الدولة بضرورة الاستثمار في الشباب ودعمهم، إيمانا منه بأن الاستثمار في الشباب اليوم سيُغير العالم غدا، وأصبحت مصر لها تجربة رائدة في تمكين الشباب نالت إعجاب دول العالم، وانطلاقا من رؤية الدولة المصرية للاهتمام بالشباب وتمكينهم، أطلقنا في سبتمبر 2024 مجلس شباب نقابة السادة الأشراف في احتفالات النقابة بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مجلس شباب نقابة الأشراف، إيمانا منا بدور الشباب في التطوير والتنمية الشاملة وحفظ أمن واستقرار البلاد.

السيدات والسادة:

إن المنطقة العربية تشهد منذ فترة طويلة أوضاعا خطيرة تهدد أمنها واستقرارها، ومن هنا من نقابة السادة الأشراف نعلن جميعا الاصطفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات لحماية الأمن القومي للبلاد.

كما أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الوطنية ومن خلفها الشعب المصري لن يقبلوا بمحاولات تصفية الفلسطينية أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين وإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني أو المساس بالأراضي المصرية أو التفريط في سيادتها، وسنقف جميعا سدا منيعا مع قواتنا المسلحة ضد أي تهديد لأمننا القومي.

و قبل أن أختم كلمتي، أحب أن أوجه التحية لصمود الشعب الفلسطيني، وإصراره على التمسك بأرضه ورفض أي محاولات للتهجير القسري أو الطوعي تحت أي ذريعة.. وفي النهاية أدع المولى عز وجل أن يحفظ أوطاننا من كل مكروه وسوء وأن يجنّبها الحروب والفتن، وأن يوفق قادتها لما فيه الخير والرشاد، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع".