شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: قادرون على إنتاج 60% من اللقاحات فى أفريقيا بحلول 2040 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال ختام المنتدى الثانى للقاحات والمستحضرات الطبية، إن جائحة كورونا أظهرت العديد من التحديات، وأظهرت مدى هشاشة قارة أفريقيا فى تصنيع اللقاحات.

وأضاف: "نحن قادرين على إنتاج 60% من اللقاحات فى أفريقيا بحلول عام 2040"، موضحا أن جميع الخبرات التى اكتسبناها خلال السنوات الماضية ستكون متاحة لجميع القارة الأفريقية.

وأوضح، أن هناك الكثير من الدعم والتجارب التى يمكن الاستفادة منه فى الدول الأفريقية من خلال إطلاق مسرع اللقاحات بقيمة 1.2 مليون دولار، وكنت سعيدا عندما سمعت إننا بحاجة إلى التفكير فى الشراء الجماعى وقطعنا شوطا فى خفض التكاليف، وهذه الآلية فى أفريقيا ستكون مفيدة للغاية ومصر ملتزمة فى هذه الرحلة المهمة ومشاركة فى الخبرات ودعم الشراكات فى القار الأفريقية، ولن يكون هذا سهلا ولكن مع الإرادة سننجح وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء مع جافى ومركز السيطرة على الأمراض وهيئة الشراء الموحد.