شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: اقتراح ترامب بشأن غزة يؤكد التزامه بالقضاء على حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب جدد التزامه بالعمل على إزالة حكم حماس في قطاع غزة، مضيفا أن اقتراح الرئيس ترامب التاريخي بالسيطرة على غزة يؤكد التزامه بالقضاء على حماس وتأمين السلام الدائم.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له أن ترامب مستعد لإعادة بناء غزة للفلسطينيين مع جميع شعوب المنطقة المحبة للسلام.

ونفى البيت الأبيض تمويل إعادة إعمار غزة من قبل الولايات المتحدة، موضحا أن إدارة ترامب ستعمل مع شركائها بالمنطقة بشأن ذلك.

وكان قد أعلن دونالد ترامب، عقب اجتماعه بنتنياهو في البيت الأبيض، عن نيته الاستيلاء على قطاع غزة، وإمكانية إرسال قوات إلى هناك ونقل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة وإعادة تطوير المنطقة، وقال: "لا يوجد أمام الفلسطينيين بديل سوى مغادرة غزة بشكل دائم بسبب الدمار الذى خلفته حرب إسرائيل على حماس".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة، وأكد اعتقاده بضرورة نقل السكان إلى خارج القطاع، حيث لا يوجد مبنى واحد قائم، والمباني القائمة سوف تنهار.

وأضاف أثناء رده على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتقد أنهم - في إشارة إلى الفلسطينيين- يجب أن يحصلوا على قطعة أرض جيدة وجديدة وجميلة، بحسب شبكة سي إن إن.

وتابع ترامب، أنه بعد ذلك سيطلب من بعض الأشخاص - لم يسمهم- أن يجمعوا الأموال اللازمة لبنائها وجعلها جميلة وصالحة للسكن وممتعة.

وعندما سُئل عما إذا كان للفلسطينيين الحق في العودة، قال ترامب للصحفيين، إنه يأمل أن يتمكن من القيام بشيء لطيف - في إشارة إلى المنطقة الجديدة- حيث لا يرغبون في العودة.