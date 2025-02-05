شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم تأجيل الدراسة للفصل الدراسى الثانى 2025؟.. التعليم تجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، عن أنه لا تأجيل للدراسة بالفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس المصرية اليابانية، مضيفة: "أن الدراسة انطلقت لطلاب المدارس الدولية خلال الأيام الماضية ولا يوجد أي سبب لتأجيل بدء الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس 2025، حيث يبدأ السبت 8 فبراير الجارى".

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت سداد القسط الثانى من المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2025، كالتالى:

ـ من رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى القسط الأول 244 جنيها و60 قرشا تم سدادهم في الترم الأول.

ـ القسط الثانى 68 جنيها يتم سدادهم الشهر الحالي.

ـ الصفين الثانى والثالث الإعدادي القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا.

ـ القسط الثانى 42 جنيها.

ـ الصف الأول الثانوى العام القسط الأول 412 جنيها و60 قرشا.

ـ القسط الثانى 115 جنيها.

ـ الصفين الثانى والثالث الثانوى العام القسط الأول 400 جنيه و60 قرشا.

ـ القسط الثانى 112 جنيها.

ـ الصف الأول الثانوى الفنى 185 جنيها و60 قرشا.

ـ القسط الثانى 42 جنيها.

ـ باقى صفوف الثانوى الفنى القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا.

ـ القسط الثانى 42 جنيها

