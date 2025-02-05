شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء سابقون وأساتذة الإعلام يشاركون فى عزاء الدكتور سامى عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من الوزراء السابقين وأساتذة الإعلام على المشاركة فى تقديم واجب العزاء فى وفاة الراحل الدكتور سامى عبد العزيز الخبير الإعلامى وعميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق ورئيس لجنة الدراسات الإعلامية السابق بالمجلس الأعلى للجامعات، والذى ينظمه شقيقه بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

وشارك عبد العزيز عبد الشافى لاعب الأهلى ومنتخب مصر سابقا وطارق المهدى وزير الإعلام الأسبق ومحافظ والدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق والدكتور محمد منصور هيبة أستاذ الصحافة والمستشار الإعلامى لجامعة القاهرة وأيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين.

وكانت الصفحة الرسمية لكلية الإعلام جامعة القاهرة أعلنت وفاة، الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان.

وكتبت إدارة الكلية عبر صفحتها، قائلة: بمزيد من الحزن والأسى تنعي كلية الإعلام - جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، والعميد الأسبق للكلية، تغمده الله بواسع رحمته وجعله في جنات النعيم.

وشارك فى تقديم واجب العزاء عدد من اساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة والجامعات المصرية.