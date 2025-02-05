شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الطالب قد يختار بين البكالوريا والثانوية العامة لفترة محدودة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يجري جمع الآراء حول إضافة مادة التربية الدينية للمجموع، والهدف من "منظومة البكالوريا" هو تخفيف العبء على الأبناء من هوس وكابوس الثانوية العامة.



وتابع فى مؤتمر صحفى، أنه من الوارد أن يدخل الطالب في النظام الحالي أو النظام الجديد البكالوريا بشكل اختياري لفترة محدودة، لتقييم الأمر وليتمكن الطلاب من المقارنة بين المنظومتين.