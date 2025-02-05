شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: خطة ترامب فى غزة كان يريد تنفيذها فى كوريا الشمالية خلال فترته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة "سى إن إن" تعليقا على خطة دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، أن الرئيس الأمريكى قدّم فكرة مشابهة خلال قمة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى 2018، حيث عرض تطوير العقارات فى كوريا الشمالية مقابل التخلى عن برنامجها النووى.

وقال ترامب بعد اجتماعه مع كيم: "الكوريون الشماليون لديهم شواطئ رائعة، يمكنك أن ترى ذلك في كل مرة يطلقون فيها مدافعهم على البحر، قلت لكيم: انظر إلى هذا المنظر، بدلاً من استخدام الأسلحة النووية، يمكنك أن تمتلك أفضل الفنادق في العالم"، وفي نهاية المطاف، لم يتم قبول فكرة ترامب العقارية، ووصلت المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد ذلك إلى طريق مسدود.

أشار ترامب إلى أن "غزة يمكن أن تصبح ريفييرا الشرق الأوسط"، محاولًا تصوير القطاع كوجهة سياحية مزدهرة، لكن هذه الفكرة لم تلقَ قبولًا في كوريا الشمالية، وسرعان ما فشلت المحادثات، ما يثير تساؤلات حول إمكانية نجاحها في غزة.

وبالرغم من تشابه الفكرة بين "عقارات كوريا الشمالية" و"تطوير غزة"، تبقى تلك التصريحات محط جدل، خاصة فى ظل استمرار المقاومة الفلسطينية ورفض العديد من الدول العربية.